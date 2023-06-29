Судьба "вагнеровцев" еще не решена, стороны согласовывают соглашение - ISW

https://racurs.ua/n184587-sudba-vagnerovcev-esche-ne-reshena-storony-soglasovyvaut-soglashenie-isw.html

Ракурс

Після так званого заколоту підконтрольна воєнному злочинцю рф євгену пригожину ПВК «Вагнер» досі веде переговори з владою країни-агресора рф щодо угоди, запропонованої підконтрольним кремлю самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

На думку аналітиків, останні повідомлення на цю тему свідчать про те, що сторони, можливо, все ще ведуть переговори щодо конкретизації деталей угоди. Окрім цього, російські джерела припускають, що бунт «Вагнера» має потужний вплив на російську командну структуру. Разом з тим, ISW не може підтвердити жодного припущення щодо зміни командування армії рф, але очевидно, що збройний заколот продовжує мати значні наслідки.

В огляді також згадують повідомлення пропагандистських ЗМІ росії про арешт російського генерала сергія суровікіна.

На думку фахівців, якщо російська влада таки заарештувала суровікіна, то кремль, ймовірно, використає його і поплічників як цапа-відбувайла, щоб публічно пояснити, чому російські військові та органи внутрішньої безпеки погано відреагували на заколот, і щоб виправдати потенційну зміну російського військового керівництва. ISW раніше повідомляв про зв’язки суровікіна з ПВК «Вагнера», саме тому генерал є головним кандидатом на роль цапа-відбувайла.

кремль, ймовірно, намагатиметься балансувати між заспокоєнням невдоволення міноборони і очищенням його від нелояльних фігур, не суперечачи при цьому своїй риториці і діям.