ВСУ провели атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW

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Збройні сили України провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра Херсонської області, а також просунулися у Донецькій та Запорізькій областях.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» у щоденному звіті.

Українські та російські війська 28 червня провели низку локальних атак на південь від Кремінної. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти провели безуспішні наступальні операції в районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної). ЗСУ просунулися на північ від Оріхово-Васильівки (11 км на північний захід від Бахмута).

27 червня воєнні злочинці рф також завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Пропагандисти рф спробували виправдати удар, заявивши, що українські командири були в ресторані, хоча експерти ISW не виявили доказів, які б підтверджували це твердження.

ЗСУ також продовжували контрнаступ у західній частині Запорізької області. За даними пропагандистських ЗМІ рф, українські війська намагалися атакувати на південний схід від Оріхова в районі Луговського і в напрямку Роботино. Російські джерела стверджували, що 27 та 28 червня ЗСУ провели обмежені розвідувальні атаки на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту.