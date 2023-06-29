Буданов рассказал, будет ли воевать ЧВК «Вагнера» в Украине. Фото:

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Приватна військова компанія «Вагнера» більше не братиме участь у бойових діях в Україні.

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Компрометація російського керівництва стала значущим наслідком «заколоту Вагнера», який спочатку мав на меті скинути з посад вище керівництво російського міністерства оборони. Також було зруйновано міф про непохитність режиму російського диктатора володимира путіна. Про це 29 червня керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив у коментарі «Українській правді».

Було завдано втрати військово-космічним силам рф. А ще — ПВК «Вагнер» більше не братиме участь у бойових діях на території України, — зазначив він.

Також голова ГУР додав, що ПВК «Вагнера» є найефективнішим підрозділом російської федерації РФ, «який вмів досягати успіху за будь-яку ціну».

Буданов зазначив, що станом на зараз підрозділи «вагнерівців» все ще присутні на півдні України та в окупованому Луганську. В обласному центрі розташована база бойовиків. Однак у бойових діях найманці зараз не приймають.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на території колишньої військової частини 61732 у селі Ціль Осиповицького району Могильовської області Білорусі будують військовий табір для російських найманців. Роботи тривають на території колишньої військової частини 61732, де раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада білоруської армії.

Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що перекидання частини найманців ПВК «Вагнера» до білорусі може серйозно загрожувати його країні. Глава держави наголосив, що ситуація на півночі країни «незмінна та контрольована».

Джерело: «Українська правда»