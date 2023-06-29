Грета Тунберг прибыла в Киев. Фото: Андрей Ермак

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Екологічна активістка Грета Тунберг прибула до Києва у четвер, 29 червня.

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В українській столиці екоактивістка зі Швеції зустрілася з президентом Володимиром Зеленським у складі міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни. Ці фахівці працюватимуть над тим, щоб оцінити наслідки бойових дій для довкілля, зокрема, масштаб екоциду після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Разом з активісткою до Києва прибули колишній віце-прем'єр Швеції, колишній єврокомісар з навколишнього середовища Маргот Вальстрьом, екс-президент Ірландії, екс-глава Міжнародного інституту навколишнього середовища і розвитку Мері Робінсон та віце-президент Європарламенту Хейді Хаутала.

Під час зустрічі Зеленський привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонської області, бо цей злочин окупантів завдав значної шкоди й аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

Нагадаємо, в Greenpeace заявляли, що через підрив Каховської ГЕС затопило 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином — це нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади. Екологи наголошують, що це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин загалом, а також забруднить їхній ареал проживання.