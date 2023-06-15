Greenpeace шокована наслідками підриву Каховської греблі

https://racurs.ua/ua/n184106-greenpeace-shokovana-naslidkamy-pidryvu-kahovskoyi-grebli.html

Ракурс

Через підрив Каховської ГЕС затопило 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином — це нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади.

.

Про це повідомили в Greenpeace. Щонайменше 150 тонн моторного мастила витекло у воду в перші дні катастрофи.

У цій екологічній організації розповіли, що наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин загалом, а також забруднить їхній ареал проживання.

Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової та побутової хімії, — заявив хімік німецького представництва Greenpeace Манфред Сантен.

За його словами, необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва харчів і як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати й за необхідності не відновлювати як слід.

Трагедія на Каховській ГЕС лягає не на українців, а на весь світ, — заявила 15 червня екоактивістка Грета Тунберг

Ця відповідальність не лежить на українцях. Ця відповідальність лягає на решту світу, який є свідком цих жахливих подій. І не в останню чергу на росію, яка насправді й вчиняє це все. Я вважаю, що дії, які росія робить зараз і робить вже тривалий час, абсолютно жахливі, — зазначила Грета.

Зокрема, коли її запитали, як би вона оцінила роботу ООН, Грета розсміялася та наголосила, що «не дуже високо».