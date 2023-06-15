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Greenpeace шокирована последствиями подрыва Каховской дамбы
Greenpeace шокирована последствиями подрыва Каховской дамбыhttps://racurs.ua/n184106-greenpeace-shokirovana-posledstviyami-podryva-kahovskoy-damby.htmlРакурс
Через підрив Каховської ГЕС затопило 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином — це нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади.
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Про це повідомили в Greenpeace. Щонайменше 150 тонн моторного мастила витекло у воду в перші дні катастрофи.
У цій екологічній організації розповіли, що наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин загалом, а також забруднить їхній ареал проживання.
Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової та побутової хімії, — заявив хімік німецького представництва Greenpeace Манфред Сантен.
За його словами, необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва харчів і як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати й за необхідності не відновлювати як слід.
Трагедія на Каховській ГЕС лягає не на українців, а на весь світ, — заявила 15 червня екоактивістка Грета Тунберг
Ця відповідальність не лежить на українцях. Ця відповідальність лягає на решту світу, який є свідком цих жахливих подій. І не в останню чергу на росію, яка насправді й вчиняє це все. Я вважаю, що дії, які росія робить зараз і робить вже тривалий час, абсолютно жахливі, — зазначила Грета.
Зокрема, коли її запитали, як би вона оцінила роботу ООН, Грета розсміялася та наголосила, що «не дуже високо».
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