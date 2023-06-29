Майк Пенс в Украине. Фото: новости NBC

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Колишній віце-президент США Майк Пенс у четвер, 29 червня, здійснив неочікуваний візит до України.

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Головний конкурент екс-президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року від Республіканської партії відвідав у Київській області ті місця, де під час російської окупації тривали масові вбивства мирних українців. А в столиці Пенс зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, вони обговорили

«зміцнення підтримки» України. Про це повідомляє NBC News.

За словами Пенса, він прибув до України як «приватний громадянин», щоб побачити героїзм українських військових та наслідки російської агресії.

Побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення — це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників, — розповів він журналістам.

А NBC News пише, що Пенс став першим кандидатом у президенти США від Республіканської партії, який зустрівся з Зеленським під час передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що для того, щоб запобігти повномасштабному вторгненню росії в Україну він дозволив би російському диктатору володимиру путіну захопити частину України.

Джерело: NBC News