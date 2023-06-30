Ближайшие решения США по ATACMS для Украины прокомментировал представитель Пентагона

https://racurs.ua/n184619-blijayshie-resheniya-ssha-po-atacms-dlya-ukrainy-prokommentiroval-predstavitel-pentagona.html

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У Міністерстві оборони США заявили, що не мають інформації про плановані на найближчий час рішення про надання Україні ракет ATACMS.

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На прохання журналістів прес-секретар Пентагону Патрік Райдер на брифінгу 29 червня прокоментував інформацію видання The Wall Street Journal про те, що Сполучені Штати Америки нібито близькі до узгодження передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

Мені нема чого повідомити щодо ATACMS, і я не знаю про якісь найближчі рішення щодо ATACMS, — сказав чиновник.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи не настав час США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді».

Ракета ATACMS має радіус дії до 300 км. Білий дім непокоїться, щоб ці далекобійні ракети не були застосовані Збройними силами України для ударів територією росії.