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Запад продолжает помогать Украине финансами
Запад продолжает помогать Украине финансамиhttps://racurs.ua/n184620-zapad-prodoljaet-pomogat-ukraine-finansami.htmlРакурс
Західні партнери України продовжують допомагати їй фінансами.
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Світовий банк схвалив надання Києву кредиту на $1,5 млрд під гарантії японського уряду.
Крім того, Міжнародний валютний фонд виділить. Україні другий транш на 890 млн дол. Перший транш на 2,7 млрд дол. надійшов у квітні.
Увечері 29 червня стало відомо, що Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros, радіолокаційну станцію TRML-4D, систему розмінування, три мости для мостоукладача Beaver і два автомобілі для охорони кордону.