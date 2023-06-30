Захід продовжує допомагати Україні фінансами

https://racurs.ua/ua/n184620-zahid-prodovjuie-dopomagaty-ukrayini-finansamy.html

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Західні партнери України продовжують допомагати їй фінансами.

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Світовий банк схвалив надання Києву кредиту на $1,5 млрд під гарантії японського уряду.

Крім того, Міжнародний валютний фонд виділить. Україні другий транш на 890 млн дол. Перший транш на 2,7 млрд дол. надійшов у квітні.

Увечері 29 червня стало відомо, що Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros, радіолокаційну станцію TRML-4D, систему розмінування, три мости для мостоукладача Beaver і два автомобілі для охорони кордону.