Украине придется отдать часть территорий – Трамп

https://racurs.ua/n184621-ukraine-pridetsya-otdat-chast-territoriy-tramp.html

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Колишній президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що володимир путін «дещо ослаблений» внаслідок невдалого заколоту і тому настав час для Сполучених Штатів спробувати домовитися про мирне врегулювання шляхом переговорів між росією та Україною.

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Я хочу, щоб люди перестали помирати на цій безглуздій війні, — заявив Трамп у телефонному інтерв’ю агентству Reuters.

Екс-президент зараз лідирує в опитуваннях громадської думки в США серед кандидатів у президенти від республіканців. Він не виключив, що Україні доведеться поступитися частиною української території росії, щоб зупинити війну.

Трамп сказав, що якби він був президентом, все залежало б від переговорів, і що українці, які самовіддано захищають свою землю, «заслуговують на велику похвалу і повагу».

Я думаю, що вони мають право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що й Росія на це погодилася б. Потрібен добрий посередник чи переговорник, а у нас його зараз немає", — цитує Трампа агентство Reuters.

Я думаю, найголовніше, що США мають зробити зараз — це зібрати обидві сторони разом та помирити росію та Україну. Це можна зробити, настав час зробити це, зібрати дві сторони разом і досягти миру, — заявив Трамп, який сподівається стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Нагадаємо, що українська влада послідовно заявляє, що неодмінною умовою переговорів із Москвою є повний вихід російських військ із міжнародно визнаної території України.

Московити наполягають, що умовою переговорів має бути визнання Києвом «реалій на місцях», тобто контролю росії над окупованими територіями України.