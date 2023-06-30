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Американские медиа пишут, что США уже в следующем месяце могут начать поставку в Украину кассетных боеприпасов - помощь Украине
США уже в следующем месяце могут начать поставку в Украину кассетных боеприпасов — СМИhttps://racurs.ua/n184625-ssha-uje-v-sleduuschem-mesyace-mogut-nachat-postavku-v-ukrainu-kassetnyh-boepripasov-smi.htmlРакурс
США можуть передати Україні касетні боєприпаси.
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Про це пише декілька американських ЗМІ 30 червня.
У CNN та NBC повідомляють, що адміністрація Байдена вже «розглядає можливість схвалення передачі касетних боєприпасів», оскільки це може вплинути на хід українського контрнаступу.
Про остаточне рішення стане відомо вже скоро. І якщо таке рішення ухвалять, то зброя може бути включена в новий пакет допомоги вже в липні.
На тлі глобального полювання на снаряди США можуть погодитися на поставки Україні касетних боєприпасів, повідомляє також Bloomberg.
росія сподівається, що зможе впливати на події на землі, встановивши перевагу у повітрі. Її ракетні атаки спрямовані, зокрема, на виснаження української ППО.
І хоча союзники намагаються підтримати Україну, брак засобів ближнього радіуса дії відчувається.
У матеріалі наголошується, що потужності рф із виробництва боєприпасів перевищують можливості Європи та США — росія може виробляти близько 1 млн снарядів на рік.
Це створює небезпечне вікно, принаймні до кінця 2024 року, коли путін може чинити тиск на Україну.
У відповідь на дефіцит йде глобальне полювання на боєприпаси. росія закуповує їх в Ірану та Північної Кореї, а США — у Південній Кореї, Японії, Ізраїлі та інших країнах.
Вашингтон розглядає можливість постачання касетних боєприпасів на Україну. Якщо війна триватиме, касетні боєприпаси можуть стати виходом для США, — додається у матеріалі.
Нагадаємо, раніше у Конгресі США дуже активно закликали надати касетні боєприпаси для нас.
Видання Foreign Policy 28 червня повідомило, що велика група американських законодавців звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена із закликом відправити в Україну касетні боєприпаси. Це робиться з метою надати ЗСУ допомогу у контрнаступі.
Оскільки США мають на озброєнні приблизно три мільйони таких снарядів, більшість сконцентрована на американських та європейських базах. Конгресмени переконані, що передача касетних снарядів, зокрема, допоможе звільненню нашої території.
Особливість касетних боєприпасів (DPICM) в тому, що вони ефективно нейтралізують піхоту та легку бронетехніку на відкритому полі, завдяки розпаданню на численні менші заряди.