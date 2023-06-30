США вже наступного місяця можуть розпочати постачання в Україну касетних боєприпасів - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n184625-ssha-vje-nastupnogo-misyacya-mojut-rozpochaty-postachannya-v-ukrayinu-kasetnyh-boieprypasiv-zmi.html

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США можуть передати Україні касетні боєприпаси.

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Про це пише декілька американських ЗМІ 30 червня.

У CNN та NBC повідомляють, що адміністрація Байдена вже «розглядає можливість схвалення передачі касетних боєприпасів», оскільки це може вплинути на хід українського контрнаступу.

Про остаточне рішення стане відомо вже скоро. І якщо таке рішення ухвалять, то зброя може бути включена в новий пакет допомоги вже в липні.

На тлі глобального полювання на снаряди США можуть погодитися на поставки Україні касетних боєприпасів, повідомляє також Bloomberg.

росія сподівається, що зможе впливати на події на землі, встановивши перевагу у повітрі. Її ракетні атаки спрямовані, зокрема, на виснаження української ППО.

І хоча союзники намагаються підтримати Україну, брак засобів ближнього радіуса дії відчувається.

У матеріалі наголошується, що потужності рф із виробництва боєприпасів перевищують можливості Європи та США — росія може виробляти близько 1 млн снарядів на рік.

Це створює небезпечне вікно, принаймні до кінця 2024 року, коли путін може чинити тиск на Україну.

У відповідь на дефіцит йде глобальне полювання на боєприпаси. росія закуповує їх в Ірану та Північної Кореї, а США — у Південній Кореї, Японії, Ізраїлі та інших країнах.

Вашингтон розглядає можливість постачання касетних боєприпасів на Україну. Якщо війна триватиме, касетні боєприпаси можуть стати виходом для США, — додається у матеріалі.