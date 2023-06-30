Кремль намерен взять ПВК «Вагнера» под свой контроль - ISW

https://racurs.ua/n184629-kreml-nameren-vzyat-pvk-vagnera-pod-svoy-kontrol-isw.html

Ракурс

Кремль, можливо, має намір взяти ПВК «Вагнер» під свій контроль, перетворивши її на державне підприємство.

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Про це 29 червня повідомляє у своїй черговій аналітичній записці американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітикам до кінця не зрозуміло, чи ухвалила російська влада остаточне рішення.

ISW посилається на газету Wall Street Journal, яка повідомила, що російська влада вирішила взяти під контроль діяльність «Вагнера» за кордоном. Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ рф Сергій Вершинін вилетів у Дамаск, щоб повідомити президента Сирії Башара Асада, що «Вагнера» більше не діятиме як незалежна організація в Сирії і що співробітники ПВК прибули на російську військову базу в Латакії.

Повідомляється також, що представники МЗС Росії заявили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадере та керівництву Малі, що «Вагнер» продовжить свою діяльність у їхніх країнах.

Пов’язані з Кремлем бізнесмени, пише ISW, можуть прибрати до рук медіа-імперію Пригожина. Інститут згадує незалежне видання The Bell, яке повідомило з посиланням на джерела, які співпрацюють з компаніями пригожина, що адміністрація президента росії, швидше за все, матиме прямий контроль над медіаактивами пригожина.

ISW також ставить питання про те, що трапилося з генералом Суровікіним і де начальник генштабу росії Валерій Герасимов, хоча відсутність останнього на публіці не обов’язково вказує на якісь зміни в його становищі.

Герасимов вже не вперше не з’являється на публіці довгий час, зазначає ISW.