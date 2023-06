Оккупационные войска россии в войне против Украины применяют иранские 122-мм артиллерийские боеприпасы

Російські окупанти у війні проти України застосовують іранські 122-мм артилерійські боєприпаси.

.

Фото цих снарядів показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker. Маркування на боєприпасах свідчать, що вони виготовлені у 2023 році.

рф могла закупити в Ірані щонайменше 40 тис. снарядів до артилерії калібру 122-мм. На фото показані ящики з маркуванням та самі нові осколково-фугасні боєприпаси іранського виробництва до гаубиць Д-30.

На початку червня британські ЗМІ оприлюднили документи, які свідчать про те, що Іран постачає зброю до росії для загарбницької війни проти України.

Телеканал Sky News ознайомився з імовірним контрактом між Тегераном і Москвою, згідно з яким Іран продав росіянам різні типи боєприпасів на понад 1 млн дол.

У документі на 15 сторінок, який датований 14 вересням 2022 року, йдеться про постачання до росії артилерійських й танкових снарядів, а також ракет.

У додатку до контракту перелічені різні позиції угоди, зокрема, про постачання компонентів 122-мм та 152-мм артилерійських пострілів. Одна зі сторінок угоди свідчить, що країна-агресор могла закупити щонайменше 40000 122-мм і 14 тис. 152-мм снарядів у Ірану.

Також Ukraine Weapons Tracker показали фото і 152-мм артилерійських пострілів, які Росія отримує із закордонну.

Аналітики припускають, що це снаряди китайського виробництва 1986 року випуску, які понад 30 років тому були доставлені до Ірану. Судячи з фото і маркування на ящику, боєприпаси через свій вік були відремонтовані у 2018 році іранською промисловістю та отримали нові метальні заряди іранського виробництва. Тепер вони постачають російській армії в межах міждержавної військової співпраці між рф та Іраном.

Yesterday photos also appeared showing «Chinese ammunition» in the possession of Russian troops.



Though the projectiles are indeed Chinese and were manufactured prior to 1986 — China has likely nothing to do with it.⬇️https://t.co/RWAq8b5UNNpic.twitter.com/a5LgigOPn1