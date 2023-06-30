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Ракурс
Оккупационные войска россии в войне против Украины применяют иранские 122-мм артиллерийские боеприпасы

россия в Украине применяет иранские 122-мм артиллерийские боеприпасы

30 июн 2023, 10:34
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Російські окупанти у війні проти України застосовують іранські 122-мм артилерійські боєприпаси.


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Фото цих снарядів показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker. Маркування на боєприпасах свідчать, що вони виготовлені у 2023 році.

рф могла закупити в Ірані щонайменше 40 тис. снарядів до артилерії калібру 122-мм. На фото показані ящики з маркуванням та самі нові осколково-фугасні боєприпаси іранського виробництва до гаубиць Д-30.

На початку червня британські ЗМІ оприлюднили документи, які свідчать про те, що Іран постачає зброю до росії для загарбницької війни проти України.

Телеканал Sky News ознайомився з імовірним контрактом між Тегераном і Москвою, згідно з яким Іран продав росіянам різні типи боєприпасів на понад 1 млн дол.

У документі на 15 сторінок, який датований 14 вересням 2022 року, йдеться про постачання до росії артилерійських й танкових снарядів, а також ракет.

Сторінка з контракту між РФ та Іраном на постачання боєприпасів. Зображення: Sky News

У додатку до контракту перелічені різні позиції угоди, зокрема, про постачання компонентів 122-мм та 152-мм артилерійських пострілів. Одна зі сторінок угоди свідчить, що країна-агресор могла закупити щонайменше 40000 122-мм і 14 тис. 152-мм снарядів у Ірану.

Також Ukraine Weapons Tracker показали фото і 152-мм артилерійських пострілів, які Росія отримує із закордонну.

Аналітики припускають, що це снаряди китайського виробництва 1986 року випуску, які понад 30 років тому були доставлені до Ірану. Судячи з фото і маркування на ящику, боєприпаси через свій вік були відремонтовані у 2018 році іранською промисловістю та отримали нові метальні заряди іранського виробництва. Тепер вони постачають російській армії в межах міждержавної військової співпраці між рф та Іраном.

У квітні видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб країн Близького Сходу повідомило, що за останні шість місяців Іран поставив росії близько 300 тис. артилерійських снарядів та мільйон інших боєприпасів.

Источник: Ракурс


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