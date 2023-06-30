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Окупаційні війська росії у війні проти України застосовують іранські 122-мм артилерійські боєприпаси
Росіяни в Україні застосовують іранські 122-мм артилерійські боєприпасиhttps://racurs.ua/ua/n184630-rosiyany-v-ukrayini-zastosovuut-iranski-122-mm-artyleriyski-boieprypasy.htmlРакурс
Російські окупанти у війні проти України застосовують іранські 122-мм артилерійські боєприпаси.
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Фото цих снарядів показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker. Маркування на боєприпасах свідчать, що вони виготовлені у 2023 році.
рф могла закупити в Ірані щонайменше 40 тис. снарядів до артилерії калібру 122-мм. На фото показані ящики з маркуванням та самі нові осколково-фугасні боєприпаси іранського виробництва до гаубиць Д-30.
На початку червня британські ЗМІ оприлюднили документи, які свідчать про те, що Іран постачає зброю до росії для загарбницької війни проти України.
Телеканал Sky News ознайомився з імовірним контрактом між Тегераном і Москвою, згідно з яким Іран продав росіянам різні типи боєприпасів на понад 1 млн дол.
У документі на 15 сторінок, який датований 14 вересням 2022 року, йдеться про постачання до росії артилерійських й танкових снарядів, а також ракет.
У додатку до контракту перелічені різні позиції угоди, зокрема, про постачання компонентів 122-мм та 152-мм артилерійських пострілів. Одна зі сторінок угоди свідчить, що країна-агресор могла закупити щонайменше 40000 122-мм і 14 тис. 152-мм снарядів у Ірану.
Також Ukraine Weapons Tracker показали фото і 152-мм артилерійських пострілів, які Росія отримує із закордонну.
Yesterday photos also appeared showing «Chinese ammunition» in the possession of Russian troops.— �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 29, 2023
Though the projectiles are indeed Chinese and were manufactured prior to 1986 — China has likely nothing to do with it.⬇️https://t.co/RWAq8b5UNNpic.twitter.com/a5LgigOPn1
Аналітики припускають, що це снаряди китайського виробництва 1986 року випуску, які понад 30 років тому були доставлені до Ірану. Судячи з фото і маркування на ящику, боєприпаси через свій вік були відремонтовані у 2018 році іранською промисловістю та отримали нові метальні заряди іранського виробництва. Тепер вони постачають російській армії в межах міждержавної військової співпраці між рф та Іраном.
У квітні видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб країн Близького Сходу повідомило, що за останні шість місяців Іран поставив росії близько 300 тис. артилерійських снарядів та мільйон інших боєприпасів.