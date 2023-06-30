Раздражает, когда говорят, что наступление медленное, потому что каждый метр дается кровью - Залужный

https://racurs.ua/n184635-razdrajaet-kogda-govoryat-chto-nastuplenie-medlennoe-potomu-chto-kajdyy-metr-daetsya-krovu.html

Ракурс

У розлогому інтерв’ю The Washington Post головком ЗСУ Валерій Залужний висловив розчарування тим, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, хоча від неї очікують швидкого відвоювання території у росіян-окупантів.

.

Винищувачі F-16 американського виробництва, обіцяні лише нещодавно, навряд чи прибудуть до осені — в кращому випадку.

Тому мене «бісить», сказав Залужний, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося.

За його словами, його війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.

Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи ще щось. Кожен день, кожен метр дається кров’ю. Без повного забезпечення ці плани взагалі нездійсненні. Але вони здійснюються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми.

Інші головні тези розмови такі:

Українська армія могла б випустити принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки ворог, але через обмежені ресурси, ворог іноді випускав у 10 разів більше;

Кілька разів на тиждень Залужний у розмовах, які можуть тривати годинами, ділиться своїми хвилюваннями з Міллі (голова Об'єднаного комітету начальників штабів США), яким він глибоко захоплюється і вважає своїм другом;

У цих розмовах Залужний відвертий: «У нас домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: «Якщо я не отримаю 100 тис. снарядів за тиждень, 1 тис. людей загине»;

На командному пункті у Залужного є екран, який показує йому все, що в повітрі в будь-який момент — авіацію країн НАТО на західному кордоні України, свої літаки в небі над Україною і російські на сході. «Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?»;

«Ми не відчули, що їхній захист (росіян) десь ослаб» — про наслідки від заколоту пригожина;

Про ядерний удар: «Мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». Ну що, нам здаватися?»;

Він наголосив: щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше — більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі — винищувачі F-16.

За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все «вони виконуються».