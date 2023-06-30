Тарифы на воду в Украине вырастут на 32% - повышение будет происходить в два этапа

https://racurs.ua/n184636-tarify-na-vodu-v-ukraine-vyrastut-na-32-povyshenie-budet-proishodit-v-dva-etapa.html

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Вода в Україні подорожчає. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів: у середньому зростання становить 32%.

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Підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами.

На першому (з 1 липня до 31 серпня 2023 року) на зміну тарифів вплинуть такі чинники як: збільшення вартості електроенергії; зростання вартості реагентів; зміна обсягів реалізації. На другому (з 1 вересня 2023 року): зміна оплати праці; актуалізація витрат для виконання зобов’язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

У НКРЕКП зазначили, що тарифи піднімуть для Київводоканалу. У столиці тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ). Вартість одного кубометра води для киян з 1 липня загалом коштуватиме 41,136 грн/м³.

Для мешканців Одеси вартість води зросте з 35,15 до 44,86 грн/м³, у Вінниці — з 25,62 до 47,75 грн/м³, у Дніпрі — з 31,36 до 38,79 грн/м³, в Ужгороді — до 54,57 грн/м³.

Витрати середньостатистичної сім’ї із трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 м³ холодної води, зростуть на 69,88 грн на місяць.

Незначним буде збільшення тарифу у Луцьку — приблизно на 2 грн за кубометр.

Не зростуть суми у платіжках за воду для мешканців Херсонської, Миколаївської та Харківської областей, там не змінюватимуть тарифи.

Це пов’язано з тим, що на цих територіях тривають бойові дії, а більшість населених пунктів постраждала від дій окупантів.

Раніше Кабінет міністрів України встановив новий тариф на електроенергію для індивідуальних і колективних побутових споживачів у розмірі 2,64 грн/кВт-год. Він діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року включно.