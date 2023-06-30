Ученые спроектировали модель ядерной войны между США и россией

https://racurs.ua/n184638-uchenye-sproektirovali-model-yadernoy-voyny-mejdu-ssha-i-rossiey-video.html

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У разі ядерної війни між США та рф понад 5 млрд людей загинуть, а планету на 10 років огорне хмара чорного попелу і диму.

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Такого висновку дійшли науковці Массачусетського технологічного інституту, які спроєктували візуалізовану модель ядерних ударів двох країн, повідомляє Time.

Аби створити найбільш реалістичну симуляцію ядерної війни, використовувалися лише незасекречені дані. За висновками науковців, у разі запуску однієї стороною ядерних боєголовок друга сторона відкриє вогонь у відповідь ще до того, як ракети досягнуть своєї цілі.

Як показує відео, не має великого значення, хто починає війну: коли одна сторона запускає ядерні ракети, інша сторона виявляє їх і відкриває вогонь до удару.

На схемі вчених, балістичні ракети з американських підводних човнів на захід від Норвегії починають вражати росію приблизно через 10 хвилин, а російські з півночі Канади починають вражати США через кілька хвилин.

Перші удари підпалюють електроніку та електромережі, створюючи електромагнітний імпульс у десятки тисяч вольтів. Наступними будуть удари по командно-управлінським центрам і ядерним пусковим установкам. Міжконтинентальним балістичним ракетам наземного базування потрібно близько півгодини для польоту від запуску до цілі.

Основні міста стають цілями через те, що в них розташовані військові об'єкти, так і для того, щоб перешкодити післявоєнному відновленню ворога.

Кожне зіткнення створює вогняну кулю, гарячу приблизно як ядро Сонця, за якою слідує радіоактивна хмара-гриб. Ці інтенсивні вибухи випаровують людей поблизу та викликають пожежі та сліпоту далі.

Потім розширення вогняної кулі викликає вибухову хвилю, яка руйнує будівлі, розчавлюючи сусідні.

Сполучене Королівство та Франція мають ядерний потенціал і відповідно до ст. 5 НАТО зобов’язані захищати США, тому росія також завдає їм удару. Вогняні бурі охоплюють багато міст, де штормовий вітер роздмухує вогонь, запалюючи все, що може горіти, розплавляючи скло та деякі метали та перетворюючи асфальт на легкозаймисту гарячу рідину.