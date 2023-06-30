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https://racurs.ua/n184650-v-es-podderjali-plan-ispolzovaniya-zamorojennyh-aktivov-rf-v-polzu-ukrainy-bloomberg.html

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План використання заморожених російських активів на користь України підтримали в Європі.

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Лідери Європейського Союзу під час переговорів у Брюсселі 30 червня підтримали вивчення варіанту використання прибутку від активів центробанку рф. Підраховано, що цей прибуток може становити близько 3 млрд євро на рік. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У цьому питанні Євросоюз планує заручитись підтримкою країн G7. Велика Британія вже підтримала цей план, а переговори Брюсселя з Вашингтоном продовжаться в найближчі тижні.

Зазначається, що детальнішу пропозицію Єврокомісія готується представити до кінця літа, але існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді.

Нагадаємо, 19 червня Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти росії, допоки вона не виплатить компенсації Україні.

Джерело: Bloomberg