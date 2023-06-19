Лондон закріпив санкції проти Москви до виплати компенсації Україні

https://racurs.ua/ua/n184239-london-zakripyv-sankciyi-proty-moskvy-do-vyplaty-kompensaciyi-ukrayini.html

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Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти росії, допоки вона не виплатить компенсації Україні.

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Також незабаром ухвалять закон який вимагатиме від осіб, що володіють активами у Великій Британії від імені Центрального банку росії, міністерства фінансів росії та російського фонду національного добробуту, розкривати їх Казначейству Великої Британії.

Про це 19 червня повідомило Reuters із посиланням на очільника МЗС Джеймса Клеверлі.

Уряд країни сьогодні ухвалив відповідний закон, який дозволяє продовжувати обмеження шляхом внесення змін у частини цілей антиросійських санкцій. Цим ми підтверджуємо, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала, — сказав Клеверлі.

Від 24 лютого 2022 року Британія заморозила понад 18 млрд фунтів стерлінгів (23 млрд дол.) російських активів і ввела санкції проти понад 1 тис. 550 росіян.