Теракт рф на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов

https://racurs.ua/n184658-terakt-rf-na-zaes-budet-schitatsya-primeneniem-yadernogo-orujiya-danilov.html

Ракурс

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що у цивілізованому світі ймовірний теракт росії на окупованій Запорізькій атомній станції розцінюватимуть як «застосування ядерної зброї проти цивільного населення».

.

Про це Данілов повідомив в ефірі «Радіо Свобода».

Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об'єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати — якщо не дай Боже це станеться — яка буде реакція світу на ці події, — сказав Данілов.

Він додав, що реакція світу на підрив Каховської ГЕС «не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна».

З його слів, Україна зараз робить «все можливе і неможливе», щоб цього теракту не сталося, проте атомна станція зараз перебуває «в руках терористів». Данілов також припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює кремлю, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть «абсолютно катастрофічними для москви».

Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели «велике навчання» і була «ще одна підготовка».

У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку росії, — розповів Данілов.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.