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Глава ЦРУ тайно посетил Украину – WP раскрыло детали визита

Глава ЦРУ тайно посетил Украину — WP раскрыло детали визита

1 июл 2023, 09:40
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Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс здійснив таємний візит в Україну на початку цього місяця. Українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих росією територій і початку переговорів про припинення вогню з москвою до кінця року.


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Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки, — йдеться у повідомленні.

За даними джерел видання The Washington Post, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні захистити себе. В приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бернсу та іншим «бичачу» впевненість у тому, що їхня мета:

  • відвоювати значну територію до осені;

  • перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з тимчасово окупованим росією Кримом;

  • просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з москвою вперше після того, як мирні переговори зірвалися торік у березні.

Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу, — підсумував високопоставлений український чиновник.

ЦРУ відмовилося дати оцінку Бернсом перспективам наступу.

Источник: Ракурс


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