Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия рф потеряла еще 530 солдат и 35 артсистем

Армия рф потеряла еще 530 солдат и 35 артсистем

1 июл 2023, 09:20
999

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2023 року ліквідували близько 228 тисяч 870 російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вдалося демілітаризувати ще 530 окупанті.


.

Про це у Фейсбук повідомляє 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

З початку повномасштабного вторгнення рф ЗСУ знищили:

  • танків — 4 тис. 42 (+1 за минулу добу);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 868 (+5 од.);

  • артилерійських систем — 4 тис. 162 (+35);

  • РСЗВ — 632 (+2);

  • засобів ППО — 389;

  • літаків — 315;

  • гелікоптерів — 308;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 545 (+26);

  • крилатих ракет — 1 тис. 261;

  • кораблів /катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 794 (+9);

  • спеціальної техніки — 580 (+11).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, три склади боєприпасів та 24 артилерійські засоби на вогневих позиціях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров