Армия рф потеряла еще 530 солдат и 35 артсистем

https://racurs.ua/n184661-armiya-rf-poteryala-esche-530-soldat-i-35-artsistem.html

Ракурс

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2023 року ліквідували близько 228 тисяч 870 російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вдалося демілітаризувати ще 530 окупанті.

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Про це у Фейсбук повідомляє 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

З початку повномасштабного вторгнення рф ЗСУ знищили:

танків — 4 тис. 42 (+1 за минулу добу);

бойових броньованих машин — 7 тис. 868 (+5 од.);

артилерійських систем — 4 тис. 162 (+35);

РСЗВ — 632 (+2);

засобів ППО — 389;

літаків — 315;

гелікоптерів — 308;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 545 (+26);

крилатих ракет — 1 тис. 261;

кораблів /катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 794 (+9);

спеціальної техніки — 580 (+11).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, три склади боєприпасів та 24 артилерійські засоби на вогневих позиціях.