Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Премьер Санчес прибыл в Киев в первый день председательства Испании в Совете ЕС

Премьер Санчес прибыл в Киев в первый день председательства Испании в Совете ЕС

1 июл 2023, 11:20
999

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розпочав перший день головування Іспанії у Раді Європейського Союзу з візиту до України. Сьогодні Санчес перебуває у Києві.


.

Про це він 1 липня повідомив у Twitter.

Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми підтримуватимемо український народ, поки в Європі не повернеться мир, — написав іспанський прем'єр.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит Санчеса до Києва.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров