Прем’єр Санчес прибув у Київ в перший день головування Іспанії в Раді ЄС

https://racurs.ua/ua/n184667-premier-sanches-prybuv-u-kyyiv-v-pershyy-den-golovuvannya-ispaniyi-v-radi-ies.html

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розпочав перший день головування Іспанії у Раді Європейського Союзу з візиту до України. Сьогодні Санчес перебуває у Києві.

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Про це він 1 липня повідомив у Twitter.

Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми підтримуватимемо український народ, поки в Європі не повернеться мир, — написав іспанський прем'єр.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит Санчеса до Києва.