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Ракурс
Прем’єр Санчес прибув у Київ в перший день головування Іспанії в Раді ЄС

Прем'єр Санчес прибув у Київ в перший день головування Іспанії в Раді ЄС

1 лип 2023, 11:20
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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розпочав перший день головування Іспанії у Раді Європейського Союзу з візиту до України. Сьогодні Санчес перебуває у Києві.


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Про це він 1 липня повідомив у Twitter.

Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми підтримуватимемо український народ, поки в Європі не повернеться мир, — написав іспанський прем'єр.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит Санчеса до Києва.

Джерело: Ракурс


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