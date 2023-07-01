РФ накапливает ракеты для «каких-то коварных намерений» - Воздушные силы

https://racurs.ua/n184669-rf-nakaplivaet-rakety-dlya-kakih-to-kovarnyh-namereniy-vozdushnye-sily.html

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Ракетні удари по Україні дещо «стишилися» останнім часом, що може свідчити про те, що окупаційна армії країни-агресора росії заощаджує ресурси для нового удару. Таку думку висловив у ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які сталися у рф. Серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони, можливо, оговтуються… Зараз на карті повітряні тривоги — це пов’язано з тактичною авіацією, багато літаків атакують Україну. Це вони роблять щодня, — зауважив речник.

Він наголосив, що активність ворожої тактичної авіації фіксується постійно. На фронті в останні місяці окупанти щодня застосовують керовані авіабомби.

Нагадаємо, раніше очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявляла, що є ознаки ймовірної підготовки росії до ракетних ударів.