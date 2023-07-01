ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу Херсона — разведка Британии

https://racurs.ua/n184670-vsu-pytautsya-zakrepitsya-na-levom-beregu-hersona-razvedka-britanii.html

Ракурс

Збройні сили України поновили перекидання військ на східний берег Херсонщини. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 1 липня.

.

Британська розвідка вказує, що від 27 червня бої на східному березі посилилися.

Аналітики зазначають, що з 23 червня українські сили майже точно почали переміщуватися на лівий берег Дніпра біля Антонівського мосту і намагаються там закріпитися.

Серед підрозділів окупаційної армії росії, які стоять у цьому районі є елементи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, що входить до групи сил рф «Дніпро».

Останніми тижнями рф скоріше за все перекинула частини цієї групи, що обороняла берег Дніпра, на посилення сектора біля Запоріжжя. Бої біля мосту майже точно ускладнюють розлив води, руйнування і грязюка внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня, — йдеться в розвідувальному огляді Британії.

Водночас, американський «Інститут вивчення війни» пише, що на лівому березі під східним прольотом Антонівського мосту можуть перебувати близько 70 українських захисників і росіянам не вдається їх вибити.