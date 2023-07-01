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Последствия обстрела Никополя, фото: Николай Лукашук
Рашисты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии, есть разрушения (ФОТО)https://racurs.ua/n184686-rashisty-obstrelyali-nikopol-iz-stvolnoy-artillerii-est-razrusheniya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії, є руйнування.
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Про це сьогодні, 1 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
На щастя, інформація про загиблих та поранених від рятувальників не надходила. В інших громадах області впродовж дня було спокійно, — зазначив Лукашук.
У Дніпропетровській ОВА повідомляють, що ворон сьогодні випустив по Нікополю 10 снарядів.
В результаті обстрілу пошкоджені:
- їдальня;
- адмінбудівля;
- церква;
- вісім приватних житлових будинків;
- дві господарські споруди;
- автомобіль.
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