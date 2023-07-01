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Ракурс
Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Микола Лукашук

Рашисти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії, є руйнування (ФОТО)

1 лип 2023, 20:27
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Російські загарбники обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії, є руйнування.


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Про це сьогодні, 1 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

На щастя, інформація про загиблих та поранених від рятувальників не надходила. В інших громадах області впродовж дня було спокійно, — зазначив Лукашук.

У Дніпропетровській ОВА повідомляють, що ворон сьогодні випустив по Нікополю 10 снарядів.

В результаті обстрілу пошкоджені:

  • їдальня;
  • адмінбудівля;
  • церква;
  • вісім приватних житлових будинків;
  • дві господарські споруди;
  • автомобіль.

Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Микола Лукашук

Наслідки обстрілу Нікополя, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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