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Наслідки російського обстрілу Балаклії, фото: Олег Синєгубов
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Російські загарбники сьогодні, 1 липня, близько 14.30, обстріляли місто Балаклія Ізюмського району Харківської області.
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За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Постраждали четверо місцевих жителів:
- 67-річну жінку госпіталізовано з пораненнями;
- ще троє мешканців Балаклії (14-річний підліток і чоловіки віком 49 та 77 років), отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу.
Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби, — зазначив він.
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