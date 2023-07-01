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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Балаклії, фото: Олег Синєгубов

Росіяни обстріляли Балаклію з «Торнадо», є поранені (ФОТО)

1 лип 2023, 16:24
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Російські загарбники сьогодні, 1 липня, близько 14.30, обстріляли місто Балаклія Ізюмського району Харківської області.


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За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждали четверо місцевих жителів:

  • 67-річну жінку госпіталізовано з пораненнями;
  • ще троє мешканців Балаклії (14-річний підліток і чоловіки віком 49 та 77 років), отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу.

Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу Балаклії, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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