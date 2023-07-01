Наслідки російського обстрілу Балаклії, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n184679-rosiyany-obstrilyaly-balakliu-z-tornado-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 липня, близько 14.30, обстріляли місто Балаклія Ізюмського району Харківської області.

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За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждали четверо місцевих жителів:

67-річну жінку госпіталізовано з пораненнями;

ще троє мешканців Балаклії (14-річний підліток і чоловіки віком 49 та 77 років), отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу.