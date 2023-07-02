Компания Shell продолжает продавать российский газ: BBC

https://racurs.ua/n184703-kompaniya-shell-prodoljaet-torgovat-rossiyskim-gazom-bbc.html

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Компанія Shell продовжує торгувати російським газом, хоча раніше обіцяла вийти з російського енергетичного ринку.

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Торік компанія брала участь у майже восьмій частині російського морського експорту газу. Радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко звинуватив Shell в отриманні «кривавих грошей», а компанія у відповідь заявила, що угоди з країною-агресором — це результат «довгострокових контрактних зобов’язань», тому санкції не порушуються. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 9 травня величезний танкер, здатний перевозити понад 160 тис. куб. м газу, стисненого в рідку форму, вийшов з порту сабетта на крайній півночі рф. Це вантаж був придбаний компанією Shell і попрямував до китайського Гонконгу.

А з бази даних Kpler випливає, що це була одна з восьми партій російського газу, яка була придбана Shell у 2023 році. А минулого року на частку Shell припадало 12% російської морської торгівлі газом, і компанія входила до п’ятірки найбільших трейдерів газу російського походження у 2022 році.

Нагадаємо, у травні в Європейському Союзі заявили, що змогли подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу. Брюссель припинив імпортувати російське вугілля, а російська нафта становитиме лише невелику частку від того обсягу, який був до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Джерело: BBC