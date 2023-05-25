ЄС більше не залежить від російських енергоносіїв. Фото:

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Європейський Союз більше не залежить від енергоносіїв з російської федерації.

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У Брюсселі заявили, що змогли подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу. Про це 25 травня речник Європейської комісії Тім Макфі заявив під час брифінгу.

За останній рік Європа реалізувала амбіції згідно з планом щодо закінчення залежності від російських енергоносіїв. Тепер ми можемо заявити, що ми більше від них не залежимо, — зазначив він.

Представник ЄК розповів, що Євросоюз припинив імпортувати російське вугілля, а російська нафта становитиме лише невелику частку від того обсягу, який був до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Макфі також наголосив, що природний газ з росії стрімко зникає з європейського ринку.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Європейська комісія рекомендувала урядам Європейського Союзу припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця 2023 року. Це необхідно для того, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новими бюджетними правилами у 2024 році.