Зеленский посетил Одесскую область. Фото: ОПУ

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Президент України Володимир Зеленський 2 липня здійснив робочу поїздку до Одеської області.

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Глава держави провів нараду з військовими у ході якої заслухав доповідь командувача Військово-морських сил Збройних сил України Олексія Неїжпапи. Той поінформував президента про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості ВМС. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Неїжпапа також доповів про стратегію розвитку Військово-морських сил на час війни та в повоєнний період. Під час наради обговорили проміжні результати й перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми. Глава держави заслухав і про роботу зі створення корпусу морської піхоти.

Під час поїздки на Одещину Зеленський особисто привітав бійців ВМС та вручив нагороди.

Багато хто в росії думав, ніби Чорне море — це акваторія їхньої сили. Ворог сподівався, що наші Військово-морські сили нібито не витримають ударів росії. Що ж, відвага і майстерність наших воїнів знищили всі ці ворожі надії та втопили їх у морі, — зазначив президент.

Нагадаємо, командувач військовим флотом України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявляв, що 25 тис. кв. км українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі росії, бо бояться бути знищеними.