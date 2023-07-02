Самый горячий участок фронта назвали в Силах обороны. Фото:

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Авдіївський напрямок станом на зараз є найгарячішою ділянкою фронту.

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На цій ділянці точаться інтенсивні бої, бо російські загарбники хочуть прорвати оборону Збройних сил України. Ворог отримав завдання взяти під контроль Мар’їнку та Авдіївку. Так, у районі Мар’їнки відбулося 15 штурмів. Всі штурми було відбито, позиції втрачено не було. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 2 липня повідомив в ефірі телемарафону.

Також ворог на цьому в районі Авдіївки активно застосовує авіацію, яка за добу обстріляла 10 сусідніх населених пунктів. Крім того, тут противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе.

А на Бердянському напрямку, за словами Шершня, українські захисники намагаються утримати рубежі та проводять локальні контратаки. Там теж тривають важкі бої, але українські ударні підрозділи мають певне просування й закріплюються на відбитих територіях. Крім того, проводиться розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдаються вогневі ураження артилерією по виявлених цілях росіян.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що 23 червня українські Сили оборони майже точно почали переміщуватися на лівий берег Дніпра біля Антонівського мосту і намагаються там закріпитися.