Оккупанты превратили больницы в военные госпитали. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/n184720-vrag-v-lisichanske-prevratil-vse-bolnicy-v-gospitali-dlya-okkupantov-vlasti.html

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Російські військові перетворили всі медичні установи тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області на військові шпиталі для загарбників.

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Лінія фронту біля Лисичанська знаходиться дуже близько, на цьому напрямку точаться важкі бої. У місто приводять велику кількість поранених ворогів. А місцеві мешканці через це зараз позбавлені доступу до медицини. Про це керівник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко повідомив в ефірі телеканалу «Прямий».

Чиновник відзначив, що інтервенти відкрили у місті деякі аптеки, проте ціни там завищені. Через це мешканці Лисичанська не в змозі придбати потрібні їм ліки.

У самому місті зараз дислокується велика кількість військовослужбовців ворожої армії. Деякі квартали загарбники закрили для місцевих жителів.

Нагадаємо, російські окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв, щоб приховати власні втрати. Так, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники економлять на чорних пакетах і спалюють тіла у крематорії, облаштованому посеред міста.