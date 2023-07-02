Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти облаштували крематорій посеред тимчасово окупованого Мелітополя, фото:
Економлять на пакетах — тіла рашистів спалюють у крематорії посеред Мелітополяhttps://racurs.ua/ua/n184697-ekonomlyat-na-paketah-tila-rashystiv-spaluut-u-krematoriyi-posered-melitopolya.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники економлять на чорних пакетах — спалюють тіла російських військових у крематорії, облаштованому посеред міста.
.
Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами Федорова, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв, щоб приховати власні втрати.
Один цілодобово димить у бердянському порту, інший — на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати, — наголосив Федоров.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...