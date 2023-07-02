Рашисти облаштували крематорій посеред тимчасово окупованого Мелітополя, фото:

https://racurs.ua/ua/n184697-ekonomlyat-na-paketah-tila-rashystiv-spaluut-u-krematoriyi-posered-melitopolya.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники економлять на чорних пакетах — спалюють тіла російських військових у крематорії, облаштованому посеред міста.

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Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв, щоб приховати власні втрати.