Рашисты обустроили крематорий среди временно оккупированного Мелитополя, фото:

https://racurs.ua/n184697-ekonomyat-na-paketah-tela-rashistov-sjigaut-v-krematorii-sredi-melitopolya.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники економлять на чорних пакетах — спалюють тіла російських військових у крематорії, облаштованому посеред міста.

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Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв, щоб приховати власні втрати.