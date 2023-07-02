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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники економлять на чорних пакетах — спалюють тіла російських військових у крематорії, облаштованому посеред міста.
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Про це сьогодні, 2 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами Федорова, окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв, щоб приховати власні втрати.
Один цілодобово димить у бердянському порту, інший — на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати, — наголосив Федоров.
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