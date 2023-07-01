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Россияне активно применяют крематории, чтобы скрыть свои потери

Погибших рашистов сжигают в крематориях, чтобы скрыть потери — Генштаб

1 июл 2023, 19:25
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Російські загарбники щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати.


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Для цього вони активно використовують мобільні крематорії. Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу, — вказано в повідомленні.

У Генштабу зазначають, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Источник: Ракурс


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