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Ракурс
Росіяни активно застосовують крематорії, щоб приховати свої втрати

Загиблих рашистів спалюють у крематоріях, щоб приховати втрати — Генштаб

1 лип 2023, 19:25
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Російські загарбники щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати.


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Для цього вони активно використовують мобільні крематорії. Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу, — вказано в повідомленні.

У Генштабу зазначають, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Джерело: Ракурс


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