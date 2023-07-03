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Ракурс
Киев отреагировал на ужасный вид измученного в тюрьме Саакашвили — посол Грузии поедет на консультации

Киев отреагировал на ужасный вид измученного в тюрьме Саакашвили — посол Грузии поедет на консультации

3 июл 2023, 19:54
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Україна відреагувала на жахливий вид змученого в тюрмі екс-президента Грузіх та колишнього держпосадовця Михайла Саакашвілі.


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На вимогу президента України МЗС відкличе на консультації посла України у Тбілісі.

Про це йдеться у заяві Володимир Зеленського, яку він оприлюднив 3 липня у своїх соцмережах.

Президент констатує, що «росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі».

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів — звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя — це базова європейська цінність, — написав Зеленський.

Источник: Ракурс


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