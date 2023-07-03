Киев отреагировал на ужасный вид измученного в тюрьме Саакашвили — посол Грузии поедет на консультации

https://racurs.ua/n184743-kiev-otreagiroval-na-ujasnyy-vid-izmuchennogo-v-turme-saakashvili-posol-gruzii-poedet.html

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Україна відреагувала на жахливий вид змученого в тюрмі екс-президента Грузіх та колишнього держпосадовця Михайла Саакашвілі.

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На вимогу президента України МЗС відкличе на консультації посла України у Тбілісі.

Про це йдеться у заяві Володимир Зеленського, яку він оприлюднив 3 липня у своїх соцмережах.

Президент констатує, що «росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі».

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.