ЗАЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к резервной сети

https://racurs.ua/n184750-zaes-vpervye-za-chetyre-mesyaca-udalos-podkluchit-k-rezervnoy-seti.html

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Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці під'єднано до єдиної резервної лінії електропередач.

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Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація зі зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику, — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Протягом крайніх місяців ЗАЕС була підключена до однієї магістральної лінії, що необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Новопід'єднана лінія слугує резервною, якщо магістральна лінія стане недоступною або пошкодженою.

Підключення ЗАЕС до єдиної лінії електропередач було розірвано 1 березня через пошкодження на іншому березі річки Дніпро.

Як заявив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, найбільшу в Європі Запорізьку АЕС вперше за останні чотири місяці вдалося знову під'єднати до резервної лінії електропередач, але ситуація на станції залишається напруженою у зв’язку з воєнним конфліктом.

1 березня внаслідок пошкоджень на іншому березі Дніпра ЗАЕС було відключено від резервної лінії електропередач потужністю 330 кіловольтів, єдиною з шести, яка ще діяла після початку конфлікту, та була відновлена лише увечері 1 липня. Роботам із підключення цієї лінії заважала складна ситуація з безпекою, — йдеться у заяві Гроссі.

МАГАТЕ вже на раз порушувало питання про безпеку на ЗАЕС, називаючи ситуацію там дедалі більш непередбачуваною. Станція часто відключається від української енергомережі через постійні російські обстріли.

Хоча ЗАЕС перебуває під контролем російських військових, там переважно працює український персонал. Якщо росія вирішить повністю відключити ЗАЕС від української мережі, Україна втратить до 20% своєї електроенергії.

З початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС сім разів втрачала енергопостачання, що змушувало її використовувати дизель-генератори для отримання електроенергії.