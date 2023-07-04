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График подготовки украинских лётчиков и технического персонала на истребителях F-16 сдвигается
Подготовка украинских летчиков и техперсонала на истребителях F-16 тормозитhttps://racurs.ua/n184753-podgotovka-ukrainskih-letchikov-i-tehpersonala-na-istrebitelyah-f-16-tormozit.htmlРакурс
У червні мали розпочатися тренування на F-16, але цього, попри обіцянки, не сталось. Тепер «графік починає зсуватись».
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Про це заявив в ефірі телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Була обіцянка почати навчання в червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилились в розрахунках, їм треба трохи більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо, — пояснив міністр.
Він думає, що в цьому немає «політичного зволікання», але сам по собі процес — складний, бо йдеться зокрема про навчання, підготовку інфраструктури та рішення про передачу літаків.
Через це, вірогідно, будуть зміщені й терміни передання Україні цих бойових літаків.
Я виходив з того, що у червні мали розпочатися тренування, як нам це первинно обіцяли. У червні тренування пілотів не розпочалися. Це означає, що графік тренування починає зсуватися, — сказав Кулеба.
Він також зазначив, що раніше був впевнений, що в перші місяці 2024 року Україна вже отримає бойові літаки.
Ми працюємо зараз з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь у авіаційні коаліції, щоб максимально пришвидшити процес, — додав очільник МЗС.
Кулеба згадав, що «була обіцянка почати навчання в червні від однієї з країн». Тепер у ній кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, помилились в розрахунках, їм треба більше часу.
Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо, — підсумував міністр закордонних справ.
Як повідомляв «Мілітарний», у червні Сполучені Штати отримали запит від Данії щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
США також будуть тісно співпрацювати з союзниками для здійснення цього навчання і підтримуватимуть Нідерланди та Данію, які очолюють європейську коаліцію з проведення тренувань для українських льотчиків на західних бойових літаків.
Раніше представник державного Департаменту США заявив, що потенційна передача винищувачів F-16 Україні за участю третіх країн може тривати декілька місяців. Сполучені Штати наразі не планують передавати Україні бойові літаки F-16, але підтримують їх постачання від інших країн. Держдеп вже працює над оформленням відповідних документів, які необхідні для такої передачі.