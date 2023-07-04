График подготовки украинских лётчиков и технического персонала на истребителях F-16 сдвигается

https://racurs.ua/n184753-podgotovka-ukrainskih-letchikov-i-tehpersonala-na-istrebitelyah-f-16-tormozit.html

Ракурс

У червні мали розпочатися тренування на F-16, але цього, попри обіцянки, не сталось. Тепер «графік починає зсуватись».

.

Про це заявив в ефірі телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Була обіцянка почати навчання в червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилились в розрахунках, їм треба трохи більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо, — пояснив міністр.

Він думає, що в цьому немає «політичного зволікання», але сам по собі процес — складний, бо йдеться зокрема про навчання, підготовку інфраструктури та рішення про передачу літаків.