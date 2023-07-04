Графік підготовки українських льотчиків та технічного персоналу на винищувачах F-16 зсувається.

https://racurs.ua/ua/n184753-pidgotovka-ukrayinskyh-lotchykiv-ta-tehpersonalu-na-vynyschuvachah-f-16-galmuie.html

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У червні мали розпочатися тренування на F-16, але цього, попри обіцянки, не сталось. Тепер «графік починає зсуватись».

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Про це заявив в ефірі телемарафону очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Була обіцянка почати навчання в червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилились в розрахунках, їм треба трохи більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо, — пояснив міністр.

Він думає, що в цьому немає «політичного зволікання», але сам по собі процес — складний, бо йдеться зокрема про навчання, підготовку інфраструктури та рішення про передачу літаків.