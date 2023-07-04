Учительница в Днепре преподавала на русском и получила штраф от языкового омбудсмена

Учительница в Днепре преподавала на русском и получила штраф от языкового омбудсменаhttps://racurs.ua/n184772-uchitelnica-v-dnepre-prepodavala-na-russkom-i-poluchila-shtraf-ot-yazykovogo-ombudsmena.htmlРакурс
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку користувалася російською мовою.
Про це він сказав «Радіо Свобода».
Конфлікт стався у квітні цього року в Дніпрі стався конфлікт на мовному підґрунті з учителькою, яка, за словами мами однієї учениці, проводячи урок онлайн, користувалася недержавною мовою.
Мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму — видалили з батьківського чату. Мати поскаржилася директору школи й у кілька інстанцій. Каже, що перевірки й виховні заходи в школі провели формально.
Водночас в адміністрації закладу зазначили, що ситуацію з’ясували, факт цькування дитини не підтвердився. Разом з тим директорка школи й учителька отримали догани за недотримання мовного законодавства.
За словами мовного омбудсмена, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення. Вчителька математики справді застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Штраф, який вона вже сплатила, становить 3 тис. 400 грн.
Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону. Я, як Уповноважений із захисту державної мови, завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав, — сказав Тарас Кремінь.