Учительница в Днепре преподавала на русском и получила штраф от языкового омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку користувалася російською мовою.

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Про це він сказав «Радіо Свобода».

Конфлікт стався у квітні цього року в Дніпрі стався конфлікт на мовному підґрунті з учителькою, яка, за словами мами однієї учениці, проводячи урок онлайн, користувалася недержавною мовою.

Мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму — видалили з батьківського чату. Мати поскаржилася директору школи й у кілька інстанцій. Каже, що перевірки й виховні заходи в школі провели формально.

Водночас в адміністрації закладу зазначили, що ситуацію з’ясували, факт цькування дитини не підтвердився. Разом з тим директорка школи й учителька отримали догани за недотримання мовного законодавства.

За словами мовного омбудсмена, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення. Вчителька математики справді застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Штраф, який вона вже сплатила, становить 3 тис. 400 грн.