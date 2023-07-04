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На Камчатці сьогодні розбився російський винищувач МіГ-31. Про це повідомив Тихоокеанський флот росії.
Истребитель МиГ-31 разбился в россии
Истребитель МиГ-31 разбился в россииhttps://racurs.ua/n184777-istrebitel-mig-31-razbilsya-v-rossii.htmlРакурс
На Камчатці сьогодні розбився російський винищувач МіГ-31. Про це повідомив Тихоокеанський флот росії.
Винищувач зазнав аварії при виконанні навчального польоту.
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Літак був без боєкомплекту, до місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили, — йдеться у повідомленні.
Винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання тренувань. Працюють рятувальники.
Нагадаємо, МіГ-31 є носієм крилатих ракет «Кинжал», якими країна-агресор росія обстрілює Україну.