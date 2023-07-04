Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Винищувач МіГ-31 розбився в росії

Винищувач МіГ-31 розбився в росії

4 лип 2023, 16:57
999

На Камчатці сьогодні розбився російський винищувач МіГ-31. Про це повідомив Тихоокеанський флот росії.
Винищувач зазнав аварії при виконанні навчального польоту.


.

Літак був без боєкомплекту, до місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили, — йдеться у повідомленні.

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання тренувань. Працюють рятувальники.

Нагадаємо, МіГ-31 є носієм крилатих ракет «Кинжал», якими країна-агресор росія обстрілює Україну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів