Оккупантов выбили с плацдарма огневого контроля над Бахмутом

https://racurs.ua/n184806-okkupantov-vybili-s-placdarma-ognevogo-kontrolya-nad-bahmutom.html

Ракурс

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив 5 липня, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав Ковальов.

За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

Тим часом російський пропагандист Сладков повідомляє, що ЗС росії залишили Кліщіївку — на південь від Бахмута. Це поселення на пагорбі, з якого прострілюється саме місто. Звільнення Кліщіївки робить реальним найближчим часом звільнення Бахмута.

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Значення Кліщіївки легко зрозуміти, якщо подивитися на карти висот. Кліщіївка і пагорби навколо неї на 30−100 метрів вище Бахмута на північ від нього.

Динаміка успішних дій Сил оборони призведе до звільнення Бахмута, наразі окупанти кидають у бій танки, бо піхота не справляється на полі бою — повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони з посиланням на командира розвідувального підрозділу «Терра» Миколу Волохова.

Він розповів, що за останній місяць захисники мають стабільні успіхи у просуванні вперед.

Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично, — зазначив розвідник.

За його словами, якщо так триватиме і далі, місто-фортецю буде звільнено.