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Для задержания предателя Кулинича СБУ проникла в ряды ФСБ
Для задержания предателя Кулинича СБУ проникла в ряды ФСБhttps://racurs.ua/n184807-dlya-zaderjaniya-predatelya-kulinicha-sbu-pronikla-v-ryady-fsb.htmlРакурс
У СБУ розповіли про обставини затримання зрадника — екс-голови управління відомства у Криму Олега Кулініча. Для цього оперативникам довелося проникнути до лав ФСБ рф.
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Помітили, як в одну з будівель заходять певні особи. Почали спостереження і так з’ясували, що це не просто будівля, а офіс, який займається українським питанням, — розповів для УП один зі спецслужбовців, який розслідував цю справу.
Йдеться про проникнення у так званий офіс Сівковича-Клюєва у Москві на Краснопресненській набережній.
Ми виявили, що Кулініч виїжджав з України до країн Європи в ті ж періоди, коли із Москви до ЄС подорожував Володимир Сівкович, який переховується у рф. Таким чином, ми встановили, що за кордоном відбувалися дистанційні явки Кулініча та Сівковича, — розповів Малюк.
Слідство задокументувало передачу Кулінічем Сівковичу закритої службової інформації впродовж 2019−2020 років. Йдеться про завдання від керівництва СБУ, оперативно-розвідувальні дані, плани про кадрові призначення та створення нових підрозділів у структурі.
Документування Кулініча проводили потай від тодішнього очільника служби Івана Баканова і доповідали про нього напряму президенту.
Співрозмовники запевняють, що саме затримання Кулініча стало підставою для звільнення Івана Баканова.
Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці, — зазначило неназване джерело в СБУ.
Президент був дуже злий. Він одразу сказав: «Знімаємо Баканова». А Малюку сказав: «Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!»" - розповіли «наближені до голови СБУ особи».
Історія питання
Нагадаємо, цього тижня матеріали справи ексголови Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого звинувачують у роботі на рф, передали до суду.
Кулініча звинувачують за п’ятьма статтями КК, зокрема в державній зраді, створенні злочинної організації, самовільному залишенні військової частини тощо.
За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення росії Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розставленням «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі, — заявили в СБУ.
Кулініч поновився на військовій службі й очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році без проходження спецперевірки. Про це раніше писало видання ZN.UA із посиланням на джерела.
Про це, зокрема, може свідчити відсутність у реєстрі декларації Кулініча як кандидата на посаду. Спецперевірку, імовірно, було оформлено постфактум.
На думку журналістів-розслідувачів, допомогти Кулінічу отримати місце фаворита тодішнього очільника СБУ Баканова і поблажливість Банкової могли такі два факти:
- позов екснародного депутата та агента російських спецслужб Андрія Деркача в ОАСК щодо парламентської коаліції, який дозволив президентові Володимиру Зеленському оголосити позачергові вибори та завести в Раду свою монобільшість.
- поїздка Баканова до США у квітні 2019 року, яку забезпечувала лобістська компанія, а її видатки могли оплатити ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, ексвіцепрем'єр Сергій Арбузов і ще один топ-втікач із близького оточення Януковича.
За словами наших співрозмовників в СБУ, є й третя обставина: Кулініча привів до Баканова Деркач, а підґрунтям для зближення стала набожність ексголови Служби — вірного прихожанина УПЦ (МП), поборником особливого статусу якої в Україні є Деркач.
Призначення Кулініча керівником кримського ГУ СБУ також виглядало як зухвалий виклик США, вважає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.
У вересні 2020 року США застосували щодо Андрія Деркача санкції за спроби втручання в президентські вибори й прямо назвали його агентом рф, пов’язаним із російською розвідкою більше ніж десять років.
Буквально за місяць Баканов отримав добро президента Зеленського на призначення Кулініча.