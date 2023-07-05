Для задержания предателя Кулинича СБУ проникла в ряды ФСБ

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У СБУ розповіли про обставини затримання зрадника — екс-голови управління відомства у Криму Олега Кулініча. Для цього оперативникам довелося проникнути до лав ФСБ рф.

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Помітили, як в одну з будівель заходять певні особи. Почали спостереження і так з’ясували, що це не просто будівля, а офіс, який займається українським питанням, — розповів для УП один зі спецслужбовців, який розслідував цю справу.

Йдеться про проникнення у так званий офіс Сівковича-Клюєва у Москві на Краснопресненській набережній.

Ми виявили, що Кулініч виїжджав з України до країн Європи в ті ж періоди, коли із Москви до ЄС подорожував Володимир Сівкович, який переховується у рф. Таким чином, ми встановили, що за кордоном відбувалися дистанційні явки Кулініча та Сівковича, — розповів Малюк.

Слідство задокументувало передачу Кулінічем Сівковичу закритої службової інформації впродовж 2019−2020 років. Йдеться про завдання від керівництва СБУ, оперативно-розвідувальні дані, плани про кадрові призначення та створення нових підрозділів у структурі.

Документування Кулініча проводили потай від тодішнього очільника служби Івана Баканова і доповідали про нього напряму президенту.

Співрозмовники запевняють, що саме затримання Кулініча стало підставою для звільнення Івана Баканова.

Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці, — зазначило неназване джерело в СБУ.

Президент був дуже злий. Він одразу сказав: «Знімаємо Баканова». А Малюку сказав: «Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!»" - розповіли «наближені до голови СБУ особи».

Історія питання

Нагадаємо, цього тижня матеріали справи ексголови Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого звинувачують у роботі на рф, передали до суду.

Кулініча звинувачують за п’ятьма статтями КК, зокрема в державній зраді, створенні злочинної організації, самовільному залишенні військової частини тощо.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення росії Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розставленням «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі, — заявили в СБУ.

Кулініч поновився на військовій службі й очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році без проходження спецперевірки. Про це раніше писало видання ZN.UA із посиланням на джерела.