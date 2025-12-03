Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото:

https://racurs.ua/n210668-azarova-zaochno-prigovorili-k-15-godam-turmy.html

Ракурс

Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова заочно засудили до 15 років за ґратами.

Слідство встановила, що перебуваючи за кордоном, Азаров активно співпрацює з спецслужбами РФ для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля. Також екс-посадовець регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах російської пропаганди — виправдовує російську агресію, окупацію українських територій та поширює фейки про життя в Україні. Про це 3 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що допомагали Азарову в цьому дві українки — співробітниці Шевченківської РДА Києва, які готували та редагували для нього провокативні тексти.

Суд визнав колишнього прем'єра винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Одній з помічниць Азарова суд заочно призначив 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як відомо, Микола Азаров був прем'єр-міністром часів президентства Віктора Януковича. Саме під його керівництвом уряд призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, що стало поштовхом до початку Революції гідності. Після втечі Януковича Азаров також втік з України.

Нагадаємо, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб. У санкційний список потрапив і колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров.